Truffe online, UniCredit spiega come riconoscere le email scam in pochi passi

Dopo aver trattato gli avvertimenti di UniCredit sulle truffe telefoniche, torniamo ad approfondire una comunicazione di sicurezza inviata ai clienti da parte del gruppo bancario internazionale. Questa volta, la Banca sta spiegando come riconoscere le email truffa.

Ebbene, nel messaggio di posta elettronica ricevuto dai clienti ad agosto 2024, UniCredit fa riferimento diretto al fenomeno del phishing, che cerca di convincere l’utente a condividere informazioni sensibili mediante vari sistemi. Se vi interessa approfondire la questione, fare riferimento all’approfondimento su come difendersi dal phishing potrebbe fare al caso vostro.

“I truffatori spesso si spacciano per enti affidabili“, spiega UniCredit, prima di fornire 4 consigli per riconoscere ed evitare il phishing. Il primo consiste nel diffidare di email e messaggi urgenti e allarmanti. D’altronde, spesso i malintenzionati cercano di fare leva sul senso d’urgenza, in modo che le vittime non abbiano il tempo di informarsi a dovere sulla questione. In realtà, però, agire con calma può consentire di non cadere nel tranello.

Un altro aspetto che viene ricordato nella comunicazione di UniCredit riguarda il non cliccare su link o aprire allegati sospetti. Questo è un grande classico nell’ambito del phishing, ma è sempre bene ricordare che questi elementi potrebbero indirizzare verso siti Web dannosi o installare malware.

C’è poi la questione del controllo dell’indirizzo e-mail del mittente: spesso i malintenzionati inviano messaggi da indirizzi palesemente non associati all’azienda che cercano di impersonare. Fate attenzione anche a eventuali errori di ortografia o di battitura.

UniCredit spiega poi che in alcuni casi i malintenzionati cercano di trarre in inganno le vittime utilizzando “storpiature” degli indirizzi Web reali (utilizzando, ad esempio, la “l” al posto della “i” negli URL). Per il resto, la Banca ricorda che, in caso di dubbi, si possono sempre chiedere delucidazioni in Filiale.