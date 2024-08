Truffe online, la Polizia Postale ha recuperato un’incredibile cifra in appena 6 mesi

Dopo aver trattato gli avvertimenti di UniCredit sulle truffe online per questa bollente estate 2024, è tornato il momento di soffermarsi su questioni relative a frodi informatiche. La Polizia Postale, infatti, ha concluso importanti operazioni su tutto il territorio nazionale, arrivando a recuperare una cifra incredibile.

Sono fonti come RaiNews e ANSA a riportare di un’operazione della Polizia Postale in 11 Regioni, atta a contrastare le truffe online, gli accessi abusivi a sistemi informatici e le frodi di questo tipo. Coinvolte 54 persone provenienti da varie zone del territorio nazionale, dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Nel contesto dell’Action Day, sono stati diffusi dati relativi alle operazioni svolte dalla Polizia Postale nel corso del primo semestre del 2024. Ebbene, in questo lasso di tempo sono stati sottratti ben 114 milioni (per un incremento del 71%). Il numero di casi su cui si è indagato è salito del 10% rispetto al 2023, considerando che si è arrivati a circa 14.000 casi.

È in questo contesto che si inseriscono le truffe telefoniche e bancarie, in cui i malintenzionati arrivano persino a spacciarsi per operatori della Polizia o dipendenti bancari. Le attività di indagine della Polizia Postale proseguono, grazie anche alla raccolta di significativi elementi probatori nel contesto delle perquisizioni personali e domiciliari effettuate.