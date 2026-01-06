Truffe online in Italia per animali domestici

A Rieti, ci sono stati annunci di affari spropositati, prodotti ‘miracolosi’ a basso costo, vacanze da sogno a prezzi stracciati e altri raggiro stagionali, come ad esempio il pellet o il cibo per animali domestici a prezzi bassi. Questi annunci potrebbero essere truffe quindi è importante essere cauti e non cadere nelle trappole di questi raggiro. La notizia è stata pubblicata da Il Messaggero.