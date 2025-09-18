Truffe online in Italia: come riconoscerle e difendersi

Secondo un’indagine, i metodi più comuni utilizzati per le truffe online includono le false e-mail, impiegate nel 45,2% dei casi, e i finti call center, utilizzati nel 33,3% dei casi. Inoltre, nel 24,7% dei casi, è stato usato un SMS come stratagemma, mentre nel 21,5% si è fatto ricorso a un finto sito web.

Per riconoscere e prevenire queste truffe, Facile.it ha creato un breve vademecum con cinque consigli utili per evitare di diventare vittima di raggiri online durante l’utilizzo di un conto corrente.