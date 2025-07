Truffe online e intelligenza artificiale: la condanna di Marie

Negli ultimi anni, la diffusione delle pratiche di pseudo-terapia ha sollevato importanti preoccupazioni, soprattutto nel contesto delle cure oncologiche. Uno dei casi più allarmanti è quello di Carla Stagno, 52 anni, nota come “Marie”, che faceva false promesse di guarigione grazie a un presunto server quantistico con intelligenza artificiale.

Tra il 2019 e il 2021, “Marie” ha ingannato molti pazienti, inducendoli a rinunciare a trattamenti tradizionali contro il cancro. Le pesanti accuse di associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e omicidio colposo hanno portato alla sua condanna a nove anni di reclusione, sentenza ormai definitiva.

Stagno si presentava come un’evoluzione della scienziata Marie Curie, affermando di poter modificare il DNA attraverso un sistema quantistico misterioso. Sotto il pretesto di cure scientifiche, somministrava farmaci senza un adeguato controllo e incoraggiava i pazienti a interrompere trattamenti vitali, mettendo a rischio le loro vite.

L’organizzazione “Unisono”, attiva principalmente nella zona di Torino, operava tramite social network come Telegram e WhatsApp. Reclutava membri anche all’interno di strutture ospedaliere, dove alcuni operatori contribuivano al processo di isolamento psicologico delle vittime, tipico delle dinamiche settarie.

Le conseguenze per le vittime sono state tragiche. Un esempio è il caso di una donna con carcinoma mammario che ha smesso la chemioterapia su suggerimento di “Marie” e ha poi perso la vita. Le indicazioni terapeutiche venivano inviate giornalmente in cambio di donazioni, alimentando un giro d’affari intorno ai 100.000 euro.

L’inchiesta della Procura di Torino ha rivelato l’operato di Stagno e dei suoi complici, già condannati per reati simili. L’indagine ha messo in luce la pericolosità delle false cure presentate come innovative soluzioni tecnologiche.