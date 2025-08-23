Attualmente gli esperti di sicurezza informatica affrontano una crescente pressione, data l’emergere di truffe sempre più sofisticate legate all’intelligenza artificiale. Recentemente, si è diffusa la notizia di una truffa che sfrutta il nuovo strumento di Google, AI Overview, che risponde in modo rapido a domande degli utenti.

Truffatori hanno approfittato di questo servizio per rubare denaro a diversi utenti. Un caso specifico riguarda un utente statunitense che, cercando il numero di una compagnia di crociere, ha ricevuto una risposta errata da AI Overview, che indicava invece un numero appartenente a una rete di truffatori. Questi ultimi si sono spacciati per assistenti dell’agenzia, riuscendo a ottenere informazioni dalla vittima sulla sua carta di credito. Il giorno successivo, l’utente ha trovato spese non autorizzate sul proprio estratto conto, costringendolo a bloccare la carta.

Il problema principale risiede nel meccanismo che ha portato a fornire il numero falso. Gli hacker utilizzano una tecnica chiamata “data poisoning”, in cui inseriscono dati falsi su numerosi siti di viaggio per far apparire le informazioni come attendibili per l’algoritmo dell’AI.

Google ha dichiarato di voler intensificare i controlli sui contenuti falsi, ma il data poisoning è complicato da rilevare nei tempi necessari per prevenire frodi. Per proteggersi, è importante non fidarsi ciecamente delle informazioni fornite dall’intelligenza artificiale. È consigliabile effettuare verifiche aggiuntive e consultare sempre i canali ufficiali prima di fornire dati personali, carta di credito o credenziali bancarie. Un paio di minuti in più per una verifica può fare la differenza nella sicurezza dei propri risparmi.