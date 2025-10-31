Truffe nei viaggi: come riconoscere agenti fasulli in Italia

Un falso agente di viaggi è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione, oltre a dover risarcire 40 mila euro alle vittime. La sentenza, pronunciata dalla VI sezione del Tribunale di Milano, è il risultato di una truffa in cui l’imputato ha sottratto denaro a quattro clienti, tra cui una coppia in viaggio di nozze, promettendo biglietti per aerei e hotel che non ha mai prenotato. Questa condanna rappresenta l’ottava per l’uomo, già noto alle autorità e precedentemente segnalato dal programma satirico “Striscia la notizia”.

Le indagini hanno rivelato un lungo elenco di reati nel casellario giudiziale del truffatore. La sua carriera illecita è iniziata nel 2015 con una condanna per calunnia, seguita nel 2018 da un caso di insolvenza fraudolenta. Altri reati includono l’uso indebito di carte di credito nel 2021 e una prima truffa nel 2022. Quest’anno, ha ricevuto due nuove condanne per omessa dichiarazione dei redditi e falso, insieme a un’altra truffa non ancora registrata.

In totale, le otto condanne ammontano a un cumulo di pene da scontare di 10 anni e 2 mesi. Nonostante la gravità dei fatti e le numerose condanne, il falso agente di viaggi continua a essere in libertà, suscitando incredulità tra le vittime e le autorità.

