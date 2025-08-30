Truffe lavoro in Italia: come riconoscerle e difendersi

In Italia, il fenomeno delle truffe lavorative online, noto come job scam, si sta diffondendo. Queste truffe emergono principalmente sui social network e sui siti di annunci, attirando vittime con proposte di lavoro apparentemente semplici da svolgere da casa. Le vittime vengono invitate a completare piccole attività online in cambio di crediti, che inizialmente vengono pagati, creando illusioni di autenticità.

Le truffe, che fanno leva sulla necessità di lavoro, presentano varie forme. Possono includere offerte di posizioni fasulle come addetti all’imbustamento o corsi di formazione inesistenti. Spesso, le truffe non si fermano solo alla fase di recruiting, ma una volta che la vittima inizia a collaborare, si possono richiedere ulteriori investimenti per ottenere guadagni maggiori.

Per difendersi, è fondamentale essere informati. È opportuno diffidare da annunci che presentano guadagni facili e da comunicazioni tramite messaggistica istantanea come Telegram o WhatsApp, che non sono le modalità usuali di interazione per le aziende serie. Un altro segnale di allerta è rappresentato da offerte di lavoro poco dettagliate o che promettono guadagni irrealistici.

In caso di sospetta truffa, interrompere immediatamente ogni attività e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale è essenziale. Raccogliere informazioni utili, come numeri di telefono e nomi di piattaforme coinvolte, può aiutare nelle indagini. È possibile denunciare sia presso le autorità competenti che online attraverso portali specializzati.