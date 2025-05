Truffe INPS: Come Riconoscerle e Difendersi Efficacemente

L’INPS ha lanciato una campagna informativa per allertare i cittadini riguardo a un crescente fenomeno di truffe informatiche che sfruttano il suo nome. Queste truffe si manifestano tramite SMS ed e-mail, che sembrano comunicazioni ufficiali dell’Istituto, ma mirano a carpire informazioni sensibili come dati bancari e credenziali. I messaggi ingannevoli invitano gli utenti a cliccare su link non ufficiali per verificare informazioni personali o accedere a presunti rimborsi.

Le conseguenze possono essere severe: i truffatori potrebbero richiedere prestiti a nome della vittima, attivare identità digitali senza consenso o accedere ai servizi pubblici impersonando l’utente. L’INPS raccomanda di non cliccare sui link e di non fornire dati personali a siti non verificabili. È fondamentale riconoscere le truffe, che spesso utilizzano tecniche di ingegneria sociale, creando urgenza o paura nei destinatari.

I messaggi fraudolenti includono frasi come “Verifica i tuoi dati per continuare a ricevere il pagamento”. Spesso indirizzano a siti web simili a quelli ufficiali, ma con variazioni nel dominio. Gli utenti che vi accedono possono essere indotti a inserire informazioni sensibili.

Per proteggersi, l’INPS sottolinea che non invia mai e-mail o SMS con link per confermare dati personali. Ha reso disponibile un vademecum anti-truffe con esempi di messaggi falsi e consigli su come proteggerci. Se si riceve un messaggio sospetto, è consigliato non ignorarlo, ma segnalarlo alla Polizia Postale, contribuendo così a una maggiore sicurezza collettiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it