Truffe finanziarie su Whatsapp: come difendere i risparmiatori

Negli ultimi tempi, si stanno registrando diverse truffe nel settore degli investimenti finanziari, spesso pubblicizzate attraverso piattaforme di messaggistica. Recentemente, la Consob ha emesso un allerta riguardo a un caso in cui venivano promessi rendimenti fino al 300% tramite due app chiamate CapFirst e CapOne, disponibili su Google Play e Apple Store.

L’agenzia di regolamentazione ha quindi ordinato la sospensione delle attività di intermediazione finanziaria abusive e ha richiesto la rimozione delle app dai rispettivi marketplace. I truffatori, presentandosi come esperti del settore, millantavano una falsa autorizzazione da parte della Consob per ingannare i risparmiatori. Gli utenti venivano incentivati a scaricare le applicazioni, aprire un conto di trading e seguire istruzioni per operare su titoli e indici di Borsa. Questa operazione si rivelava, però, una truffa, con i malcapitati che finivano per perdere le somme investite.

La Consob ha già emesso un avviso analogo lo scorso novembre, mettendo in guardia sugli investimenti proposti tramite nomi noti della finanza internazionale, che si rivelavano ingannevoli. Con questo ultimo intervento, l’Autorità intende sensibilizzare ulteriormente i risparmiatori sulla necessità di effettuare investimenti con cognizione di causa, verificando sempre che gli operatori siano legittimamente autorizzati.