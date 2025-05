Truffe Assicurative a Caserta: Giudici e Medici Coinvolti

Un’operazione congiunta tra la Squadra mobile di Caserta e la Guardia di finanza ha portato all’indagine di 30 persone sospettate di appartenere a un’associazione per delinquere dedicata a truffe assicurative collegate a falsi incidenti stradali. Le perquisizioni, autorizzate dalla Procura di Roma e da quella di Santa Maria Capua Vetere, hanno coinvolto avvocati, medici, falsi testimoni e tre giudici di pace.

Le indagini hanno rivelato un collaudato sistema in cui avvocati coordinavano falsi incidenti stradali, mantenendo contatti con medici e consulenti tecnici nominati dai giudici. Gli incidenti, pur avvenendo in tempi, luoghi e con persone diverse, presentavano anomalie simili, come pedoni investiti sulle strisce o ciclisti coinvolti, spesso senza l’intervento di forze di polizia.

Inoltre, sono stati identificati intermediari che reclutavano persone disposte a denunciare falsi incidenti in cambio di somme di denaro variabili, da 100 a 150 euro per ogni incontro per referti ospedalieri e visite legali, fino a un totale di 400 o 500 euro alla conclusione delle pratiche.

I giudici di pace di Santa Maria Capua Vetere sono stati accertati come coinvolti in questo sistema, emettendo sentenze favorevoli per gli avvocati in cambio di denaro, accogliendo richieste di risarcimento per danni derivanti da incidenti non reali.

