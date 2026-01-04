Truffe animaliste in nome di Brigitte Bardot Francia

La Fondazione Brigitte Bardot ha lanciato un allarme contro la proliferazione di contenuti fraudolenti online che sfruttano l’immagine dell’attrice francese per promuovere presunte raccolte benefiche. L’organizzazione ha denunciato la diffusione sui social network di montaggi fotografici e materiali ingannevoli, talvolta realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, che lasciano erroneamente intendere che il 100% dei proventi derivanti dalla vendita di immagini o prodotti sia destinato alle attività animaliste dell’ente.

La Fondazione smentisce con fermezza che abbia mai concesso autorizzazione a tali iniziative e ricorda che queste pratiche costituiscono vere e proprie truffe, finalizzate a ingannare il pubblico facendo leva sulla notorietà dell’attrice. La Fondazione invita gli utenti a sostenere le proprie azioni esclusivamente attraverso i canali ufficiali, sottolineando che solo i doni effettuati tramite questi strumenti contribuiscono realmente alle attività della Fondazione.

È chiesto a tutti di rispettare la memoria della defunta e di prestare attenzione per non lasciarsi ingannare da queste operazioni truffaldine. La Fondazione ha annunciato l’intenzione di avviare azioni legali contro gli autori delle raccolte di fondi illegali e invita il pubblico a segnalare qualsiasi annuncio sospetto individuato online, ribadendo la propria determinazione a tutelare l’immagine e l’eredità morale di Brigitte Bardot.