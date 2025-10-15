Truffe agli anziani in Italia: indagini e arresti a catena

Un sofisticato sistema di truffe agli anziani ha preso piede, con ruoli definiti e mansioni specifiche per ciascun membro. I truffatori utilizzano metodi come falsi incidenti stradali o pacchi da ritirare per estorcere denaro e beni di valore. Le indagini, solitamente limitate agli operativi che si presentano a casa delle vittime, ora si stanno espandendo a un’organizzazione criminale più ampia.

L’inchiesta della Squadra mobile e della polizia giudiziaria mira a smantellare questa rete, con alcuni successi già ottenuti in operazioni che hanno portato all’arresto di trasportatori e al sequestro di ingenti quantità di beni. Recentemente, sono stati perquisiti 15 indagati per associazione a delinquere nelle province di Milano, Napoli e Salerno, con il sequestro di 40 cellulari, cinque tablet e 15mila euro in contante.

Gli investigatori, coordinati dal pm Elio Ramondini, hanno seguito una serie di episodi denunciati e hanno scoperto che il gruppo operava in diverse città italiane. Hanno identificato due appartamenti utilizzati come basi operative per le truffe, situati nel centro di Napoli. Durante l’estate, la banda ha persino spostato la propria sede in un bungalow a Santa Maria di Castellabate, continuando ad operare anche durante le vacanze.

Le modalità di azione sfuggono alle caratteristiche classiche di preparazione mirata. Invece, il gruppo ha utilizzato una strategia di “pesca a strascico”, contattando un gran numero di persone senza un obiettivo specifico, il che fa sospettare che ci siano molte altre vittime ancora non denunciate.