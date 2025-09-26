Truffa vaccini in Campania, pediatra sotto accusa sanitaria

Un pediatra di libera scelta, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, è stato sospeso per un anno dall’attività professionale a causa di presunti illeciti. Secondo le indagini condotte dal Nas di Caserta e dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, il medico avrebbe falso attestato di aver somministrato vaccini ai suoi pazienti più giovani al fine di aumentare i rimborsi ricevuti dall’ASL. Inoltre, è emerso che il pediatra avrebbe falsificato le firme dei genitori nei documenti di consenso informato.

L’inchiesta è partita da una verifica e ipotizza i reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Dalla documentazione analizzata risulta che il professionista non ha realmente somministrato il vaccino a tutti i minori di 18 anni elencati nel registro vaccinale, contrariamente a quanto dichiarato.

Per ogni vaccino che avrebbe affermato di aver somministrato durante le campagne vaccinali, il pediatra avrebbe ricevuto un compenso di 15 euro.