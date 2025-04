Truffa SPID: Come Riconoscere e Difendersi dai Cybercriminali che Clonano Identità e Rubano Denaro

Una truffa legata allo SPID, conosciuta come “truffa del doppio SPID”, sta allarmando esperti di cybersecurity e cittadini italiani, specialmente in vista della stagione fiscale. Questa frode sta diventando più comune, approfittando della vulnerabilità del sistema SPID, attraverso cui milioni di italiani accedono ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. I criminali sfruttano l’identità digitale degli utenti per compiere furti di denaro, alterando dati sensibili come IBAN e informazioni personali.

Il processo della truffa avviene in tre fasi. Nella prima fase, i truffatori acquistano documenti identificativi nel Dark Web, contenenti dati come carta d’identità e tessera sanitaria. Nella seconda fase, clonano l’identità digitale della vittima attivando un secondo SPID, approfittando della possibilità che il sistema consente di creare più identità digitali con lo stesso codice fiscale e diversi indirizzi email. I criminali possono utilizzare tecnologie avanzate, come il deepfake, per eludere i controlli di sicurezza. Infine, nella terza fase, accedendo tramite il nuovo SPID, i truffatori modificano gli IBAN registrati sui portali pubblici, dirottando rimborsi fiscali e stipendi.

Per difendersi dalla clonazione dello SPID, è consigliato attivare l’autenticazione a due fattori e controllare regolarmente gli IBAN registrati. Monitorare frequentemente l’accesso ai propri account e utilizzare password complesse sono ulteriori misure preventive. In caso di furto di identità, è fondamentale denunciare l’accaduto alla Polizia Postale e all’AgID per bloccare tempestivamente il secondo SPID fraudolento.