Truffa online in Italia

Truffa online in Italia

Una donna, Bianca M., riceve una telefonata da un numero fisso di Milano che appare riconducibile alla sua banca, Unicredit. La voce al telefono si qualifica come addetto responsabile anti-frode e le segnala tre pagamenti a suo carico sulla piattaforma eBay da Taranto, luogo in cui non è mai stata. La voce le chiede di procedere al blocco immediato della carta e le dice che gli storni dei pagamenti saranno effettuati.

La donna, credendo di parlare con un rappresentante della sua banca, fornisce i codici di sicurezza e autorizza il blocco della carta. Tuttavia, si scopre in seguito che la voce al telefono era in realtà un hacker che aveva assunto l’identità di un rappresentante della banca. L’hacker è riuscito a impossessarsi del suo smartphone a distanza e ha effettuato 10 transazioni senza che la donna se ne accorgesse.

Le transazioni includevano trasferimenti di denaro su una carta Revolut intestata a Dublino e l’aumento dei plafond mensili della carta di credito. La donna ha scoperto il raggiro solo quando ha provato a pagare le sigarette e la transazione è stata rifiutata perché era stato superato il limite. La banca ha risposto alla sua denuncia dicendo che tutte le operazioni erano state autorizzate dal cliente e che la responsabilità era della donna per non aver custodito correttamente la carta.

La donna ha fatto reclamo alla banca, ma la banca si è sollevata da qualunque responsabilità. Ora la donna è seguita da un avvocato che ha richiesto gli indirizzi IP da cui sono state fatte le transazioni. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle transazioni online e sulla responsabilità delle banche nel proteggere i clienti da frodi di questo tipo.

