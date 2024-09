Truffa milionaria ai danni di Leroy Merlin: dipendenti complici nel traffico di prodotti

Un complesso sistema di frode ha permesso a dipendenti di Leroy Merlin di rubare merce per oltre un milione di euro. L’attività illecita, durata quasi due anni, ha coinvolto anche complici esterni ed è stata scoperta solo grazie alle indagini dei carabinieri, già attive nel 2023.

Il piano prevedeva il furto di prodotti dai magazzini del centro commerciale “Da Vinci” di Fiumicino, dove si trova una delle sedi Leroy Merlin. Durante l’apertura al pubblico, i dipendenti restituivano ai complici elettrodomestici e utensili professionali rubati. L’illecito, iniziato nel 2022, ha causato perdite di circa 800.000 euro nel primo anno e altri 400.000 nel secondo. La sottrazione era avvenuta senza destare sospetti, rendendo difficile l’individuazione del crimine.

Gli articoli rubati, comprese apparecchiature costose come condizionatori d’aria, venivano rivenduti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. I beneficiari erano spesso privati in cerca di articoli per ristrutturazioni o dipendenti di altre aziende. Grazie alla confusione tra clienti reali e complici, gli scambi illeciti passavano inosservati. Questa pratica non è nuova e si è verificata in diversi negozi di marchi vari nel tempo, con Leroy Merlin come ultimo caso in ordine cronologico.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia Aeroporti sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia. Due addetti alla sicurezza, Lukov Dimitar Gluharov e Simone Carmosino, sono stati sottoposti a misure cautelari: uno agli arresti domiciliari e l’altro ha ricevuto un divieto di dimora a Fiumicino. Le telecamere di sorveglianza hanno giocato un ruolo fondamentale nella scoperta dell’illecito, identificando i colpevoli e cogliendoli sul fatto. Attualmente, le indagini proseguono per rintracciare altri complici coinvolti nella maxi truffa.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di implementare misure di sicurezza più rigorose nelle aziende, al fine di prevenire simili attività illecite in futuro. La scoperta della frode è un monito per altre aziende di essere vigili contro possibili atti di malaffare perpetrati da elementi interni e complici esterni.