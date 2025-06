Truffa Labubu: Come Difendersi e Riconoscere i Fake Shop

La popolarità delle bambole Labubu ha portato alla creazione di falsi siti di e-commerce che imitano il rivenditore ufficiale POP MART, con l’obiettivo di rubare dati e denaro. Questa truffa, segnalata da un’indagine di Kaspersky, ha acquisito dimensioni globali.

I siti fraudolenti, ben tradotti e accattivanti, promettono offerte incredibili e versioni esclusive delle bambole, spingendo le vittime a condividere informazioni sensibili come i dati della carta di credito. Spesso, chi acquista da questi portali non riceve alcun prodotto e subisce furti d’identità o frodi finanziarie. L’aumento dell’interesse per le Labubu, legato anche alla promozione da parte di celebrità, ha amplificato la vulnerabilità degli acquirenti, attirati dalla possibilità di possedere esemplari rari.

I truffatori sfruttano l’impazienza e il desiderio di esclusività dei collezionisti, creando siti che ricreano fedelmente l’aspetto del negozio ufficiale. Le truffe non si limitano a semplici tentativi di phishing, ma adottano strutture complesse.

Per difendersi, è fondamentale riconoscere i segnali di allerta, come offerte troppo vantaggiose, mancanza di informazioni chiare o domini sospetti. È consigliabile verificare sempre l’URL dei siti, utilizzare metodi di pagamento sicuri e attivare l’autenticazione a due fattori. Prima di procedere a un acquisto, è utile consultare forum di collezionisti e siti affidabili per evitare frodi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it