Tecnologia

Truffa in Italia, falsa Guardia di Finanza

Da stranotizie
I militari del Comando Provinciale di Bari hanno denunciato un uomo che si spacciava per un appartenente alla Guardia di Finanza. L’uomo offriva in vendita gadget e calendari con simboli identificativi del Corpo in cambio di denaro. La tentata vendita era stata proposta a un rappresentante di un’associazione di categoria, che aveva segnalato la vicenda contattando la Sala Operativa della sede.

La segnalazione è stata trasmessa al Gruppo Pronto Impiego Bari, che ha avviato un’indagine e identificato un italiano di 54 anni con precedenti specifici. Sono state rinvenute e sequestrate ricevute riconducibili a precedenti episodi illeciti. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa, sostituzione di persona e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I militari della Guardia di Finanza, anche quando sono in borghese, hanno sempre con sé il tesserino di riconoscimento dell’Amministrazione di appartenenza e sono tenuti a qualificarsi esibendolo. Si invita a diffidare dalle richieste telefoniche in cui i chiamanti, sedicenti appartenenti al Corpo, offrono la sottoscrizione ad abbonamenti a riviste o giornali per ricevere indebiti compensi. In caso di dubbio, si può contattare il numero di pubblica utilità “117”. Nessun appartenente alla Guardia di Finanza è autorizzato a proporre abbonamenti a pubblicazioni di sorta. Le riviste edite dal Corpo vengono pubblicate e commercializzate esclusivamente online dall’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza.

