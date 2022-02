«Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #Covid19. Un falso #sms apparentemente inviato dal @MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati». È quanto si legge da un post della Polizia di Stato in merito ad un tentativo di truffa che sta girando in questi giorni sui telefoni di tantissime persone. Il messaggio, inviato da un’utenza registrata come “Min Salute”, recita così: «La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità». L’invito delle forze dell’ordine è dunque quello di ignorare questo tipo di comunicazione e di non immettere dati personali al link indicato.