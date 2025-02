Truffa di Spoofing: Come Difendersi da una Finta Videochiamata WhatsApp della Banca

Una nuova truffa su WhatsApp sta raggirando gli utenti a causa di un SMS fraudolento che simula provenire dalla propria banca, avvisando di anomalie sul conto. I truffatori propongono una videochiamata con un falso operatore, utilizzando una tecnica di spoofing per sembrare autentici. Durante la chiamata, adottano un comportamento rassicurante, convincendo la vittima a condividere il proprio schermo. Così facendo, riescono a visualizzare in tempo reale le operazioni sul dispositivo della vittima, come codici d’accesso all’home banking e password, permettendo loro di effettuare trasferimenti o modificare credenziali. Poiché la truffa non utilizza malware o link sospetti, diventa difficile da riconoscere, sfruttando la percezione di normalità e il senso di urgenza creato dal messaggio iniziale.

Per difendersi, è fondamentale ignorare comunicazioni sospette, poiché le banche non utilizzano WhatsApp per gestire situazioni d’emergenza o richiedere informazioni sensibili. Se si riceve un SMS dubbio, è consigliabile contattare direttamente la banca attraverso i numeri ufficiali sul sito web, evitando inviti a chiamate o link forniti. Inoltre, non bisogna mai condividere lo schermo con sconosciuti e mantenere i dispositivi aggiornati con software di sicurezza affidabili. In caso di SMS sospetti o se si è già caduti vittima della truffa, è consigliato contattare la banca e la Polizia Postale. La consapevolezza e la prudenza possono aiutare a prevenire questa insidiosa tipologia di attacco.