Truffa del falso Crosetto: la denuncia del ministro e il recupero dei fondi da parte di Massimo Moratti

Massimo Moratti ha recuperato quasi 980.000 euro dopo essere stato vittima di una truffa legata a un falso Crosetto. Il denaro, inizialmente trasferito su un conto olandese per rendere difficile il tracciamento, è ora sotto la custodia dell’autorità giudiziaria grazie all’intervento rapido del pm Giovanni Tarzia e al nucleo investigativo dei carabinieri. Moratti risulta essere l’unico avente diritto riconosciuto nella truffa, che ha attivato misure di cooperazione internazionale per il recupero dei fondi.

La Procura indaga su un’associazione a delinquere con fini di truffa aggravata e scambio di persona, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, come parte lesa. Oltre a Moratti, anche altri noti imprenditori italiani, come i membri delle famiglie Del Vecchio e Beretta e Marco Tronchetti Provera, hanno presentato querele. Tuttavia, solo Moratti ha effettuato pagamenti, tramite due bonifici, mentre sono emersi anche nomi illustri come Diego Della Valle e Giorgio Armani nelle indagini in corso.

La truffa consisteva nel contattare imprenditori spacciandosi per membri dello staff ministeriale, chiedendo contributi per la liberazione di giornalisti italiani in ostaggio. Le vittime venivano indotte a versare somme su un conto a Hong Kong, promettendo successivi rimborsi tramite la Banca d’Italia. Il meccanismo è stato svelato quando un amico di Crosetto ha notato una richiesta insolita e ha allertato il ministro, portando così alla denuncia ai carabinieri. Le indagini continuano, con rogatorie internazionali in corso.