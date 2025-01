Truffa da Finto Brad Pitt: Donna Perde 830.000 Euro, Il Messaggio dell’Attore ai Fan

La vicenda di Anne, una donna francese truffata da un falso Brad Pitt, ha suscitato notevole attenzione mediatica. Dopo essere stata sedotta da un truffatore che ha utilizzato delle immagini manipolate tramite intelligenza artificiale dell’attore, Anne ha subito una perdita finanziaria di circa 830.000 euro. La truffa si è basata su un presunto bisogno di Brad Pitt di denaro per un intervento chirurgico, sostenendo che la sua ex moglie, Angelina Jolie, avesse congelato i suoi conti bancari.

Brad Pitt, appresa la notizia, ha espresso solidarietà nei confronti di Anne, dichiarando che è inaccettabile che truffatori sfruttino la connessione tra fan e celebrità. Ha avvertito i suoi fan di non rispondere a messaggi non richiesti online, sottolineando che non è presente sui social media. La truffa ha avuto gravi conseguenze per Anne, che si è vista non solo derubata ma anche oggetto di cyberbullismo. Molti utenti sui social hanno alimentato una campagna di odio nei suoi confronti, portandola a questionare il motivo per cui fosse stata scelta come vittima.

In questo clima, alcuni brand, come Netflix Francia e il club calcistico Toulouse FC, hanno tentato di cavalcare l’onda mediatica creando contenuti in riferimento alla situazione di Anne, suscitando però proteste e necessitando di scuse pubbliche in seguito.

Anne, in passato, aveva accumulato una certa fortuna grazie a un divorzio, ma ora si trova in una situazione finanziaria critica e sta lottando con una profonda depressione in seguito al trauma subito. Inizialmente scettica, la sua credulità è aumentata grazie a lusinghe e attenzioni da parte del finto Brad Pitt, fino a quando non ha scoperto la verità vedendo notizie di gossip che rivelavano la presenza dell’attore con una nuova fidanzata. Di conseguenza, Anne ha sporto denuncia, e le indagini da parte della polizia francese sono in corso.

Questo episodio pone in evidenza i rischi associati alle truffe online e l’importanza di proteggere la propria privacy e sicurezza, soprattutto in un’epoca in cui le tecnologie possono facilmente essere utilizzate per ingannare e sfruttare le persone.