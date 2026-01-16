Truffa casa in affitto a Sperlonga

Un 64enne ha trovato un annuncio online per una casa in affitto a Sperlonga e si è accordato con l’inserzionista, versando 630 euro come anticipo della locazione sul conto corrente dell’inserzionista. Tuttavia, dopo il pagamento, ha scoperto di essere caduto in una truffa poiché la donna con cui aveva trattato si è resa irreperibile.

La vittima del raggiro si è rivolta ai carabinieri della stazione di Sperlonga denunciando quanto era accaduto. Le indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di individuare la responsabile, una donna di 50 anni residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile del reato di truffa. La donna è stata denunciata in stato di libertà.