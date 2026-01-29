Truffa animali domestici a Roma

La Asl Roma 1 sta effettuando controlli e ispezioni per verificare gli obblighi e le responsabilità dei possessori di animali domestici a Talenti e nella zona del III municipio Montesacro. Tuttavia, si è scoperto che dietro agli avvisi ufficiali si cela una truffa.

Gli autori della truffa indicano la possibilità di effettuare controlli e ispezioni presso abitazioni senza preavviso per verificare le condizioni di detenzione degli animali e il rispetto della normativa sul benessere animale. La Asl Roma 1 ha lanciato l’allarme sui propri canali social, avvisando che si tratta di una truffa.

La Asl Roma 1 ha ricevuto segnalazioni di lettere con la carta intestata dell’azienda che avvisano di controlli e ispezioni senza preavviso finalizzate alla verifica del benessere degli animali da compagnia. L’azienda sanitaria ha già provveduto a sporgere denuncia e chiede ai residenti di condividere quanto scoperto. La truffa sfrutta la fiducia verso il personale medico e l’affetto per gli animali domestici per introdursi nelle abitazioni e truffare le persone.