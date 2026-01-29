13.7 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Animali

Truffa animali a Roma Montesacro

Da stranotizie
Truffa animali a Roma Montesacro

Nel quartiere Nuovo Salario e in altre zone del territorio del Municipio III Roma Montesacro sono apparsi avvisi che annunciano controlli senza preavviso per verificare gli obblighi e le responsabilità dei possessori di animali domestici. Tuttavia, dietro queste presunte ispezioni si nasconde una truffa.

Le comunicazioni, che sembrano ufficiali e recano la carta intestata dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ma con loghi non attuali, sono state trovate da diversi residenti nel quadrante nord-est della capitale. Gli avvisi annunciano ispezioni presso le abitazioni per verificare le condizioni di detenzione degli animali, il rispetto della normativa sul benessere animale e le eventuali situazioni di maltrattamento o disagio.

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha immediatamente lanciato l’allarme sui canali social e ha denunciato il raggiro alle autorità competenti. Il Servizio Veterinario dell’Asl Roma 1 ha messo in guardia l’utenza, affermando che non ha calendarizzato simili controlli e invitando tutti gli utenti a non dare seguito alle richieste. In caso di dubbio, gli utenti possono contattare gli uffici ai seguenti indirizzi email: [email protected][email protected].

Articolo precedente
Volare per la Spagna da Milano Malpensa
Articolo successivo
Ivisionatici Music Festival Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.