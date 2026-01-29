Truffa animali a Roma Montesacro

Nel quartiere Nuovo Salario e in altre zone del territorio del Municipio III Roma Montesacro sono apparsi avvisi che annunciano controlli senza preavviso per verificare gli obblighi e le responsabilità dei possessori di animali domestici. Tuttavia, dietro queste presunte ispezioni si nasconde una truffa.

Le comunicazioni, che sembrano ufficiali e recano la carta intestata dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ma con loghi non attuali, sono state trovate da diversi residenti nel quadrante nord-est della capitale. Gli avvisi annunciano ispezioni presso le abitazioni per verificare le condizioni di detenzione degli animali, il rispetto della normativa sul benessere animale e le eventuali situazioni di maltrattamento o disagio.

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha immediatamente lanciato l’allarme sui canali social e ha denunciato il raggiro alle autorità competenti. Il Servizio Veterinario dell’Asl Roma 1 ha messo in guardia l’utenza, affermando che non ha calendarizzato simili controlli e invitando tutti gli utenti a non dare seguito alle richieste. In caso di dubbio, gli utenti possono contattare gli uffici ai seguenti indirizzi email: [email protected] – [email protected].