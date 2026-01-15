Truffa agenzia viaggi in Italia

Un’agenzia di viaggi di proprietà di Antonella Ago è al centro di un’indagine per truffa. La storia inizia quando due coniugi pensionati di Fano presentano una querela in Procura dopo aver versato 1300 euro di anticipo per un viaggio senza ricevere nulla in cambio. I due coniugi avevano pagato in contanti e ricevuto solo una ricevuta. Dopo ripetute richieste e sollecitazioni senza risposta, si sono rivolti a un avvocato che ha presentato un esposto in Procura, facendo partire le indagini.

Le indagini hanno scoperto che la somma di denaro sottratta ammonta a circa 170mila euro. Nel frattempo, altri vacanzieri che sono stati raggirati stanno presentandosi alla caserma dei carabinieri. La Procura ha sentito sia Antonella Ago che la figlia Rasha, poiché l’agenzia di viaggio era stata oggetto di un cambio di proprietà. Inizialmente era intestata ad Antonella Ago, poi è passata alla figlia Rasha, anche se la madre gestiva ancora l’attività.

Due avvocati hanno aiutato a scoprire la truffa, dopo che due docenti erano stati beffati da un viaggio in Thailandia mai ricevuto. La storia è iniziata alcuni mesi fa, quando è stata depositata la querela. Antonella Ago aveva affermato di aver prenotato il viaggio presso un tour operator, ma dopo le verifiche è emerso che il tour operator non aveva ricevuto alcuna prenotazione. La donna è stata convocata alla caserma dei carabinieri, insieme alla figlia. Non si sa ancora che fine abbia fatto Antonella Ago, ma si sospetta che possa essere fuggita in Egitto, paese d’origine del suo ex marito. Le indagini sono ancora in corso per accertare la verità e recuperare i soldi sottratti.