Truffa ad anziana: due arresti a Sersale, Catanzaro

Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Sersale, in provincia di Catanzaro, per truffa ai danni di un’anziana di 88 anni. L’operazione è stata avviata dopo che la vittima ha denunciato di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto Maresciallo dei Carabinieri, informandola di un grave incidente stradale che coinvolgeva suo nipote. Per liberarlo, è stata indirizzata a pagare una cauzione.

Successivamente, un complice si è presentato a casa dell’anziana e le ha sottratto 1200 euro in contanti e alcuni monili in oro. I Carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia, hanno avviato le ricerche del veicolo utilizzato dai truffatori e, grazie a una pattuglia della Stazione Carabinieri di Botricello, sono riusciti a rintracciare i sospetti a bordo di un’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso della somma di denaro e dei gioielli rubati.

Il Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti e, al termine del giudizio direttissimo, ha inflitto ai due uomini una pena di un anno e un mese di reclusione, oltre a una multa di 650 euro, come richiesto dagli imputati con il consenso del Pubblico Ministero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it