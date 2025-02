Truffa a nome di Crosetto, il ministro: “Denuncia pronta da venerdì”

“La mia denuncia è pronta da venerdì”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, contattato dall’Adnkronos riguardo a una truffa che ha colpito grandi imprenditori utilizzando il suo nome e la sua voce per ottenere bonifici milionari. Crosetto intende formalizzare la denuncia non appena avrà un quadro più chiaro del caso, includendo i nomi delle vittime raggirate dalla banda di truffatori.

Questi criminali hanno preso di mira noti imprenditori, sfruttando un stratagemma credibile che coinvolge anche il personale del ministro e un generale, per estorcere somme considerevoli. Il lungo elenco di vittime è attualmente sotto la lente d’ingrandimento della procura di Milano, che sta cercando di ricostruire la rete di inganni. Finora, solo un filantropo ha sporto denuncia per una truffa di quasi un milione di euro, ma altre due denunce sono attese a breve, con il numero di potenziali vittime che potrebbe crescre ulteriormente.

Tra coloro che sono stati contattati dai truffatori, ma che non sono caduti nel tranello, figurano nomi prestigiosi come lo stilista Giorgio Armani, un rappresentante della famiglia Moratti, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, amministratore delegato di Tod’s, e Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo. La situazione evidenzia la serietà della truffa e l’importanza di una risposta legale adeguata per proteggere le vittime da simili attacchi futuri.