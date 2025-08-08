Truffa a Nocera: rubati 7500 euro con un falso Iban

Un recente caso di truffa ha coinvolto tre individui a Nocera Inferiore, accusati di frode e appropriazione indebita. L’indagine ha preso avvio dopo che un istituto di credito ha denunciato attività sospette legate a debitori raggirati.

Secondo le autorità, i tre imputati avrebbero creato un falso Iban associato a un indirizzo PEC di una fantomatica società di recupero crediti, con l’intento di indurre i debitori a effettuare pagamenti su conti non autorizzati. In particolare, i truffatori avrebbero inviato comunicazioni ingannevoli via PEC, convincendo le vittime a saldare debiti inesistenti.

La prima tentata frode è stata sventata dalla banca, la quale è riuscita a bloccare un trasferimento di quasi 34 mila euro. Tuttavia, un secondo raggiro ha avuto successo, comportando il versamento di 7.500 euro da parte di una vittima, che credeva di estinguere un debito. Gli eventi risalgono al 2023 e la parte offesa in questo procedimento legale è il responsabile dello staff della banca, che ha segnalato le anomalie emerse.

I tre imputati, di età compresa tra i 27 e i 50 anni, hanno precedenti simili e sono stati rinviati a giudizio al termine dell’udienza preliminare. Il processo si svolgerà a novembre presso il Tribunale di Nocera Inferiore.