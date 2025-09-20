30.3 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Attualità

True Crime a Nordest: Storie di Cronaca Nera Italiana

Da StraNotizie
True Crime a Nordest: Storie di Cronaca Nera Italiana

La collana «True Crime a Nordest», pubblicata da Nord Est Multimedia in collaborazione con Editoriale Programma, presenta un’ampia antologia di eventi di cronaca nera. Con sessantacinque episodi e la partecipazione di trentasei autori, i cinque volumi coprono una vasta area che include il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, esplorando storie rimaste impresse nella memoria collettiva.

I volumi trattano di grandi delitti, casi irrisolti, persone scomparse e serial killer, offrendo una visione approfondita di fatti che hanno segnato il territorio. Ogni volume sarà disponibile in edicola, insieme al nostro giornale, al prezzo di 8,90 euro, a partire dal 20 settembre. La presentazione è affidata a Paolo Cagnan.

Articolo precedente
Inflazione in Europa: prospettive dopo l’accordo USA-EU
Articolo successivo
Matteo Azzali e il Grande Fratello: il pugile che sorprende
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.