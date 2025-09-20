True Crime a Nordest: Storie di Cronaca Nera Italiana

La collana «True Crime a Nordest», pubblicata da Nord Est Multimedia in collaborazione con Editoriale Programma, presenta un’ampia antologia di eventi di cronaca nera. Con sessantacinque episodi e la partecipazione di trentasei autori, i cinque volumi coprono una vasta area che include il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, esplorando storie rimaste impresse nella memoria collettiva.

I volumi trattano di grandi delitti, casi irrisolti, persone scomparse e serial killer, offrendo una visione approfondita di fatti che hanno segnato il territorio. Ogni volume sarà disponibile in edicola, insieme al nostro giornale, al prezzo di 8,90 euro, a partire dal 20 settembre. La presentazione è affidata a Paolo Cagnan.