True Crime a Nordest: il crimine raccontato a Pordenone

L’incontro di pordenonelegge ha visto il debutto della collana “True Crime a Nordest” del gruppo Nem, con un’attenzione particolare alla cronaca nera. La presentazione, tenutasi nella biblioteca di Pordenone, ha catturato il pubblico grazie a un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Il vicedirettore di Nem, Paolo Cagnan, ha aperto l’evento, illustrando i cinque volumi che esploreranno casi noti e oscuri del Nordest. Il primo volume è già disponibile in edicola, mentre gli altri seguiranno nei mesi a venire, affrontando temi come i cold case e i serial killer, che hanno segnato queste terre.

A Cagnan si sono uniti Antonio Bacci e Luana de Francisco del Messaggero Veneto, che hanno condiviso casi emblematici. Bacci ha trattato il delitto di Annalaura Pedron, baby sitter uccisa negli anni ’80, le cui indagini iniziarono con deviazioni verso una setta esoterica. Cagnan ha raccontato della giovane Carmen Wieser, strangolata nel 2000, e del possibile coinvolgimento di un serial killer austriaco. De Francisco ha parlato di Ramon Berloso, noto come il “killer della balestra”, finalmente catturato grazie al coraggio di una donna.

Bacci ha anche discusso del mistero di Unabomber, rimasto irrisolto per anni, con numerosi sospetti ancora sotto indagine. Durante l’incontro, i relatori hanno riflettuto su come l’indagine e la narrazione della cronaca nera siano cambiate nel tempo, sottolineando l’importanza della prova scientifica e il ruolo dei media nell’influenza della narrazione.

La collana, il cui lancio è previsto con cadenza quindicinale, offre una sintesi dei casi attraverso schede riassuntive e testimonianze attuali, portando alla luce memorie e storie dimenticate. I volumi saranno disponibili anche in diverse testate giornalistiche.