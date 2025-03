Trudeau critica i dazi di Trump: ‘Una scelta molto sbagliata’

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha criticato i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendoli una “cosa molto stupida da fare”. Trudeau ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno avviato una guerra commerciale contro il Canada, il loro partner e alleato più stretto. Ha sottolineato l’incoerenza di Trump, che cerca di lavorare positivamente con la Russia mentre attacca un alleato fidato. Trudeau ha riferito di non essere solito concordare con il Wall Street Journal ma ha messo in evidenza il fatto che gli avversari globali gioverebbero dal conflitto tra Canada e Stati Uniti. Le dichiarazioni di Trudeau sono arrivate dopo l’annuncio di Trump di una guerra commerciale nei confronti dei principali partner commerciali degli Stati Uniti: Canada, Cina e Messico. Il Canada e il Messico dovranno affrontare dazi del 25% sulle loro esportazioni, mentre alla Cina sarà applicato un dazio del 20% sulle importazioni. La tensione tra i due paesi potrebbe avere conseguenze significative per le relazioni commerciali e politiche future.