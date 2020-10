Il progetto

UNA MOSTRA fotografica per fare incontrare generazioni diverse. E approfondire ancora di più quel legame trache li assistono, ancor più importante in tempo di pandemia, con le visite dei pazienti bloccate o comunque fortemente contingentate. E il bisogno, per chi è ricoverato, di non perdere il contatto con l’esterno e avere un punto di riferimento. E’ ‘Anime Inverse’, la mostra fotografica che è stata organizzata dalla rsa Villaggio Amico di Milano: il progetto è nato prima del lockdown, nel 2019. E ha impiegato diversi mesi per essere realizzato insieme con il fotografo Livio Moiana. Adesso, dopo mesi di stand-by a causa dell’emergenza sanitaria, diventa accessibile al pubblico, con le 20 fotografie – che ritraggono le anziane ospitate nella casa di riposo e altrettante operatrici della struttura – esposte fino al prossimo 31 ottobre alla Fondazione Luciana Matalon, in Foro Buonaparte 67 a Milano.

“Il progetto – racconta Marina Indino, direttrice generale di Villaggio Amico – è nato per celebrare il fatto che, nel 2020, ricorrono i primi dieci anni di Villaggio Amico. Avrebbe dovuto essere inaugurato la scorsa primavera, ma purtroppo il lockdown ci ha costretto a rimandare. Adesso, si parte”. Ma di cosa si tratta? “Nasce in modo molto semplice: le nostre ospiti e gli operatori che li assistono, quasi tutti tra i 20 e i 40 anni di età, sviluppano un rapporto intimo e profondo. Le anziane si raccontano, e descrvino loro stesse e le epoche che hanno vissuto, gli anni Venti, Trenta, gli anni Cinquanta. Dal canto loro, le nostre operatrici vivono la modernità, e magari sono appassionate degli anni Ottanta e Novanta: da questo scambio, allora, è nato il progetto”.

La cura delle ospiti

Ogni foto ritrae un’operatrice della struttura e una delle ospiti, con oggetti tipici dell’epoca che si vuole ritrarre: “Tutti gli oggetti utilizzati sono originali, abbiamo dovuto fare un lungo lavoro di ricerca nell’estate del 2019. Hanno contribuito le famiglie degli ospiti che ci hanno portato da casa dei loro oggetti, ma anche collezionisti e negozi vintage che ci hanno prestato o donato l’oggettistica necessaria”, spiega Indino.





Nella rsa Villaggio Amico i posti sono 144, di cui la metà contrattualizzati in convenzione con Regione Lombardia. “L’età media degli ospiti, la maggior parte donne, è tra 83 e 84 anni, anche se abbiamo anche un’ultra centenaria di 105”. La pandemia ha messo a dura prova la struttura: “Siamo riusciti, per il momento, a rimanere Covid-free, grazie a una campagna di screening periodico sui nostri operatori, che una volta al mese sono sottoposti al sierologico e ai quali forniamo anche i dpi da utilizzare non solo sul lavoro ma anche a casa. Appena sono stati disponibili, ad aprile, abbiamo acquistato i tamponi per farli agli ospiti. Siamo stati fortunati, ma soprattutto attenti: dal 24 febbraio, quattro giorni dopo il primo caso di Codogno, abbiamo chiuso agli esterni tutti i servizi, non solo l’rsa ma anche i poliambulatori e i centri diurni, e abbiamo chiesto al personale di darci l’esclusiva lavorativa. Per ora, siamo riusciti a preservare la struttura dalla pandemia”.



Durante l’emergenza, ragiona Indino, “le rsa sono state duramente colpite. Purtroppo nell’immaginario comune questo tipo di strutture spesso è mal visto, viene considerato un luogo dove gli anziani vengono abbandonati o poco seguiti, e l’epidemia cha ha colpito duramente le case di riposo ha contribuito ad accentuare questa visione. Il nostro progetto, ‘Anime Inverse’, ha allora anche l’obiettivo di dimostrare che una rsa può essere un luogo non solo di assistenza corretta e adeguata agli anziani. Ma anche un posto dove questi si sentono accolti e nei quali le cose belle accadono”.