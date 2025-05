Trucchi e rimedi per affrontare questo problema

Il tuo cane rifiuta di salire in auto? È un problema comune, spesso dovuto a cuccioli che non sanno cosa aspettarsi o a cani adulti con esperienze traumatiche legate all’automobile. Una delle cause principali è la cinetosi, nota come “mal d’auto”, che può manifestarsi in vomito, salivazione e disorientamento. È fondamentale consultare il veterinario se il tuo cane mostra questi sintomi, poiché esistono farmaci specifici per alleviare il malessere.

Alcuni cani possono avere associato l’auto a esperienze negative come incidenti o visite veterinarie sbagliate, quindi hanno bisogno di tempo e di sentirsi al sicuro per riacquistare fiducia. La chiave è farli sentire a loro agio, con pazienza e senza forzature. Inizia facendoli esplorare l’auto quando è ferma, lasciandoli accedere con calma. Parla con loro a bassa voce e portali a scoprire gli interni. Ricompense come snack possono aiutare, ma l’importante è stimolare la curiosità.

Dopo che si sentono più sereni, prova brevi giri in auto, portandoli in luoghi che amano, come parchi. Evita incoraggiamenti eccessivi, poiché i cani percepiscono l’insincerità. Se conoscono un altro cane che ama viaggiare, questa interazione può aiutarli ad imparare. È fondamentale non forzare, né tirare il cane o prenderlo in braccio contro la sua volontà, poiché ciò potrebbe danneggiare la fiducia.

Se il problema persiste, considera di contattare un educatore cinofilo. Ricorda che la questione non è l’auto in sé, ma come il tuo cane la percepisce, e tu puoi aiutarlo a cambiare la sua visione, un passo alla volta.