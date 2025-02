Troyes, la città del coccodrillo e delle case di legno

Nel cuore della Francia, nella regione del Grand Est, si trova Troyes, famosa per le sue case a graticcio e per il legame con il mondo della moda, essendo la patria del marchio Lacoste, fondato nel 1933. La città, situata a circa 150 km a sud-est di Parigi, è facilmente raggiungibile in treno dalla Gare de l’Est, con viaggi che durano meno di un’ora e mezza, o in aereo, atterrando negli aeroporti di Parigi e proseguendo in treno o auto.

Troyes colpisce per il suo centro storico, con strade acciottolate e case colorate, perfetto esempio di architettura medievale. Il simbolo della città sono le “maisons à colombages”, che caratterizzano l’ambiente urbano. La Cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul è un capolavoro del gotico francese, decorata con spettacolari vetrate che offrono meravigliosi giochi di luce. Altre chiese notevoli includono la Basilique Saint-Urbain e l’Église Sainte-Madeleine, la quale presenta un significativo jubé scolpito.

Il Musée des Beaux-Arts de Troyes, situato nell’ex Abbazia di Saint-Loup, ospita una vasta collezione che va dalla preistoria al XIX secolo, incluso un famoso dipinto di Jacques-Louis David. Una delle strade più suggestive è La Ruelle des Chats, il cui nome deriva dalla vicinanza delle case che permetteva ai gatti di muoversi tra i tetti.

Nei dintorni di Troyes, si trovano i vigneti della Champagne, ideali per degustazioni nelle famose cantine di Reims ed Épernay, e il Parco Naturale Regionale della Forêt d’Orient, che offre splendidi sentieri e opportunità di avvistamento della fauna. Troyes unisce storia, arte, tradizione vinicola e moda, rendendola una meta imperdibile.