Trovato Vetrata Storica di Roberto Bruce in Scozia

Un antiquario ha scoperto una meravigliosa vetrata in un negozio dell’usato in Scozia, acquistandola per soli 25 dollari. Questo pezzo è legato a Re Roberto I, noto come Roberto il Bruce, vissuto nel 1300.

Richard Drummond ha trovato il vetro colorato a Moffat e ha appreso che era stato rinvenuto in una casa abbandonata. Dopo aver rimosso anni di sporcizia, è emersa un’immagine straordinaria che raffigura potenzialmente un cavaliere, con un’iscrizione latina che si traduce grossomodo in “Roberto Bruce, Re degli Scozzesi.”

Incuriosito, Richard ha iniziato a fare ricerche online e ha consultato esperti locali e internazionali per datarlo. Crede ora che risalga al XIV secolo e potrebbe essere stato collocato in un castello conquistato dal famoso re, che lottò per l’indipendenza della Scozia diventando un eroe nazionale.

Richard ha dichiarato che questa scoperta potrebbe rivelarsi di grande importanza per il paese e spera di vedere l’opera esposta in un museo. Dopo averla pulita, ha notato l’iscrizione “Robert Rex Scotorum,” e questo ha accresciuto il suo interesse.

L’investigazione continua: Richard immagina che la vetrata possa provenire dalla Francia tramite i Temutari, mentre alcuni esperti sostengono che potrebbe essere stata installata in un castello conquistato dal re. Non sa ancora quale castello possa essere, ma lui e suo figlio Alfie sono stati invitati a partecipare a un programma della BBC per appurare l’età dell’artefatto, ritenuto potenzialmente risalente a 700 anni fa. Richard descrive l’opera come arte medievale, una preziosa parte della storia scozzese, ben conservata e dimenticata a Moffat.