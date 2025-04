Trovato un cadavere nel fiume a Imola, nessuna pista esclusa

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto lungo il fiume Santerno a Imola, nei pressi del ponte della ferrovia, nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19.30. L’identità della vittima è attualmente sconosciuta ed è stata scoperta da un passante. I Vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione e sono intervenuti con tre squadre e un nucleo sommozzatori. Sono giunti sul posto anche i carabinieri e il medico legale, che stanno conducendo accertamenti per identificare il corpo, coordinati dal pm Marco Imperato.

Le operazioni di recupero del cadavere si sono rivelate lunghe e complesse. Le cause del decesso dell’individuo rimangono al momento ignote; gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. È fondamentale anche determinare da quanto tempo il corpo fosse adagiato lungo la riva del fiume, un’informazione che potrebbe essere cruciale per le indagini.