Trovato per strada, lo portano al comando di polizia e accade l’impensabile

Portano al comando di Polizia Locale un cucciolo trovato per strada ma poco dopo accade qualcosa di imprevisto.

Avrebbe rischiato di essere investito oppure di finire in mani sbagliate: il tenero cucciolo di cane, dal pelo bianco e dagli occhi neri, ritrovato da alcuni agenti di Polizia Locale mentre vagava in solitaria tra le strade di Brindisi. Per evitare che potesse accade qualcosa di brutto al quattro zampe indifeso gli agenti in servizio hanno preso in considerazione la scelta più opportuna: trasportare il cucciolo al più presto in un luogo sicuro.

Trovato per strada, portano il cucciolo Meiu al comando di polizia e accade l’impensabile

Poco dopo essere giunti al comando di Polizia Municipale e aver trasportato al suo interno il cucciolo appena allontanato dalla sua precedente condizione di pericolo in strada, gli agenti avrebbero deciso di evitare ulteriori sofferenze al pelosetto e di compiere – quindi, di conseguenza – un gesto tanto inatteso quanto espressione di amore un incondizionato.

La notizia del ritrovamento del piccolo e dei successivi provvedimenti messi in pratica dagli agenti è stata riportata con orgoglio dal sindaco della città, sul suo profilo Facebook ufficiale, lo scorso 19 febbraio.

Il cucciolo, probabilmente abbandonato dai suoi precedenti proprietari, oltre che essere tratto in salvo da quello che sarebbe potuto dimostrarsi un pericolo imminente per la sua incolumità, ha avuto la fortuna di trovare una nuova famiglia all’interno del comando di Polizia.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Gli agenti, dimostratisi dispiaciuti nei confronti del destino del cucciolo – prossimo a essere trasportato nel canile più vicino e perciò a rimanere ancora in attesa di trovare una nuova casa – hanno scelto di adottare il pelosetto. Al tenero cucciolo è stato affidato il nome di Meiu e gli è stato dato immediatamente il benvenuto “in una casa accogliente” sotto la gioiosa supervisione del primo cittadino.

Il sindaco, inoltre, non avrebbe tardato a complimentarsi pubblicamente con ciascuno degli agenti in servizio al momento del ritrovamento dell’esemplare, e con il Comandante stesso della stazione di Polizia responsabile dell’intera équipe. Si è trattato di un atto di rara umanità a servizio dei più deboli e che avrebbe ulteriormente dato prova della disponibilità degli agenti riguardo al tema delle adozioni.