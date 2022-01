L’attore e comico americano Bob Saget, 65 anni, è stato trovato morto ieri in una camera del Ritz-Carlton Hotel di Orlando, in Florida. Lo ha reso noto su Twitter l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange, allertato da una chiamata del personale dell’albergo. Gli inquirenti, arrivati sul posto, hanno constatato la morte dell’attore, i cui dettagli restano poco chiari. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo né tracce di droghe nella camera. “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi”, ha dichiarato la sua famiglia in una nota. “Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere insieme persone di ogni ceto sociale”.

Saget aveva appena iniziato un nuovo tour comico negli Stati Uniti, e si era esibito sabato sera a Jacksonville, in Florida. Celebre per il ruolo di un papà single in ‘Full House’, ripreso nel 2016 quando Netflix ha rilanciato la serie con nuove stagioni. Aveva recitato anche in programmi come ‘America’s Funniest Home Videos’ e ‘How I Met Your Mother’.