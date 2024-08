trovati tre cani abbandonati sotto un telone nel parcheggio di un rifugio

Era una mattina come le altre per i volontari del rifugio che si apprestavano ad aprire le porte e badare a tutti i poveri cagnolini abbandonati, quando osservando nel parcheggio hanno notato un enorme telone.

San Antonio, Texas, i volontari di un rifugio si stavano dirigendo a lavoro ma quella che doveva essere una giornata come tutte le altre si è trasformata in una giornata che nessuno avrebbe dimenticato

Dopo una notte di violenti temporali il personale è arrivato al rifugio per svolgere i consueti compiti ma qualcosa di insolito ha catturato la loro attenzione . Nel parcheggio, proprio accanto all’ingresso principale era stato posizionato un grande telone verde interamente bagnato dalla pioggia.

La presenza del telo era inaspettata e preoccupante, qualcosa infatti faceva preoccupare il personale che lo trovavano fuori luogo, questo ritrovamento insolito ha destato immediatamente i soccorritori che vedendo il telone erano subito sprofondati nell’ansia di quello che avrebbero potuto trovare sotto.

Una volta sollevato si trovarono ad osservare una scena agghiacciante. Erano tre tutti ridotti malissimo e bagnati dalla nottata passata al freddo e al gelo sotto la pioggia

Ritrovamento scioccante 3 cani abbandonati sotto il telone verde nel parcheggio del rifugio

Sotto quel telo fradicio si trovavano tre cani, abbandonati e terrorizzati, i piccoli dagli occhi occhi confusi e impauriti fissavano i volontari incapaci di comprendere perché fossero stati lasciati lì da chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro e spaventati dalle intenzioni di quelle persone sconosciute

Due pastori tedeschi e un cucciolo di chihuahua sono i cani trovati sotto il telo, la crudeltà di chi li aveva abbandonati era evidente dalla loro condizione, i piccoli erano stati gettati come spazzatura chiaramente disorientati e spaventati. L’incomprensibile atto di abbandono aveva lasciato una ferita profonda nei loro animi rendendo il loro salvataggio una questione non solo fisica, ma anche mentale

Uno dei cani era più sconvolto degli altri l’abbandono per lui deve essere stato estremamente devastante e gli operatori del rifugio si accorsero subito della sua tristezza e del suo atteggiamento più schivo, il personale del rifugio ha riconosciuto subito la gravità della situazione concentrandosi sulla salute mentale del cucciolo.

I piccoli subito dopo il ritrovamento sono stati visitati e rifocillati i cani chiamati Peaches e Gabby hanno iniziato immediatamente ad adattarsi mentre il cane chiamato Cyrus ha avuto bisogno di più tempo per comprendere che nessuno gli avrebbe più fatto del male.

Nonostante l’esperienza traumatica dopo un periodo di riabilitazione tutti e tre i cani sono riusciti a trovare una casa per sempre dove saranno amati e non saranno mai più abbandonati sotto un telone sotto la pioggia battente in un parcheggio