Trovati morti madre, padre e figlia

Il 10 settembre 2024, tre cadaveri sono stati rinvenuti in un casolare a Fratticiola Selvatica, in provincia di Perugia. Le vittime sono un uomo di 69 anni, sua moglie di 66 e la loro figlia di 39. L’allerta è scattata quando il fidanzato della figlia, non riuscendo a contattarla, si è recato nell’abitazione della famiglia, dove ha scoperto i corpi nel giardino.

Sul posto sono intervenuti il Pubblico Ministero della Procura di Perugia, insieme agli agenti della Squadra Volanti, della Squadra Mobile, e del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica. Presenti anche i sanitari del 118 e il medico legale per le prime verifiche.

Dai primi accertamenti risulta che la causa della morte per tutti e tre i membri della famiglia sarebbe da attribuire a colpi d’arma da fuoco. Questa ipotesi è supportata dalla presenza di un fucile vicino al corpo del 69enne. Le indagini sono già avviate e sono coordinate dalla Procura, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica degli eventi accaduti.

I dati preliminari suggeriscono una scena tragica e misteriosa, dato che nessuna segnalazione di conflitti familiari o problemi precedenti era emersa riguardo alla coppia o alla figlia. Le autorità stanno anche considerando la possibilità di escludere il coinvolgimento di terzi, ma ogni pista è attualmente sotto esame.

Le investigazioni procederanno anche con esami balistici e analisi dei reperti trovati sulla scena per chiarire la sequenza degli eventi e i motivi di un evento così drammatico. La comunità locale è scossa da quanto accaduto, e molti esprimono shock e tristezza per la perdita di queste vite.

In questa fase iniziale, non sono state fornite informazioni ulteriori sulla vita privata delle vittime o sul loro contesto familiare, ma è chiaro che si tratta di una situazione complessa che necessita di approfondite indagini. Le autorità continueranno a lavorare per ottenere chiarezza su quanto avvenuto, nella speranza di portare alla luce la verità dietro questa tragedia.