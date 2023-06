Trovate la lumaca diversa nel tempo stabilito, mettetevi alla prova

Recentemente una nuova immagine di un test è stata diffusa sui social dal suo autore ovvero l’artista The Dudolf, l’immagine che rappresenta molte lumache è una vignetta bellissima che nasconde un enigma, riuscirete nel tempo stabilito a risolverlo?

Le lumache animali noti per la loro lentezza e per le proprietà benefiche della loro bava, sono state realizzate dall’artista tutte con delle sottili differenze, ma solo una ha il guscio completamente diverso da tutte le altre .

Nel test infatti si invitano tutti gli internauti ad esaminare con attenzione le sottili differenze tra una varietà di lumache, per far si di poter scoprire quale delle lumachine disegnate abbia un guscio completamente differente da tutte le altre.

La sfida visiva delle lumache trova quella con il guscio diverso da tutte le altre

In questa vignetta l’artista The Dudolf sembra aver rappresentato diverse lumache, per portare in confusione un occhio poco attento, ci sono infatti lumache timide , che mangiano, lumache con occhiali , cappelli ecc… ma solo una è diversa da tutte le altre.

Il tempo messo a disposizione per la risoluzione del test è di soli 10 secondi, secondi nei quali dovrete localizzare l’unica lumaca differente da tutte le altre , osservate attentamente l’immagine completa e avviate il vostro cronometro pronti? Via.

Se non siete riusciti a localizzare l’unica lumaca con il guscio diversi da tutte le altre non disperate scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>>

Esaminando da vicino le lumache e i loro gusci ci si rende conto che ogni lumaca rappresentata una serie di tratti distintivi. Ma c’è un dettaglio particolare che si deve ricercare, nascosto tra i gusci .

Le “conchiglie” delle lumache possono apparire simili a prima vista ma un’occhio attento dovrebbe accorgersi che nell’immagine ce né una unica. Se non siete riusciti a localizzarla in soli 10 secondi non disperate e tentate nuovamente la sua localizzazione ma se proprio non ci riusciti scorrete verso il basso e sotto la foto troverete la soluzione.

Soluzione

Questo puzzle visivo è molto accattivante non era semplice occorrevano delle strepitose capacità di concentrazione e osservazione per riuscire a localizzare l’unica lumaca con la conchiglia diversa, se non siete riusciti a trovarla nel tempo stabilito o avete avuto bisogno della soluzione continuate ad allenare la vostra mente con i test visivi e psicologici che vi aiuteranno a tenere allenata la vostra mente e a sviluppare sempre maggiormente la vostra elasticità mentale.