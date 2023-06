Trovata una famiglia di 4 cani abbandonati nascosta sotto le auto

Una donna ha trovato una famiglia composta da quattro cani nascosta sotto la propria auto: erano abbandonati a sé stessi.

Le strade sono popolate anche da famiglie formate da animali randagi che trovano parecchie difficoltà per sopravvivere. Ad aiutare queste creature sono i volontari presenti in ogni parte del mondo e a fare parte di questo gruppo è Suzette Hall, fondatrice di Logan’s Legacy, la quale ha soccorso una famiglia di cani abbandonati.

Famiglia di cani abbandonati: trovata sotto le auto

Logan’s Legacy è un’associazione che mira ad aiutare i cani abbandonati e in difficoltà presenti per le strade. Quando è giunta sul luogo, si aspettava di trovare mamma e quattro cuccioli, ma al suo arrivo ne aveva individuato solo uno.

Quando è arrivata alla fila di auto dove i cani randagi erano stati visti per l’ultima volta, Suzette ha individuato un solo cucciolo bianco e nero nascosto sotto un camion. Il cane era rannicchiato e tremava, così la volontaria ha iniziato a parlargli per tranquillizzarlo. Con grande sorpresa, un cane più piccolo, bianco e marrone, era nascosto sotto la sorella e in quel momento ha allungato la mano e ha afferrato per primo il cucciolo bianco e nero, tuttavia l’altro è scappato spaventato. Solo in un secondo momento è riuscita a catturare anche il secondo. Dopo la cattura ha scoperto che la cucciola bianca e nera era incinta di cinque cuccioli che sarebbero nati da un giorno all’altro.

Poco dopo aver salvato i primi due cuccioli, Suzette ha ricevuto un messaggio che gli altri fratelli erano tornati a cercarli. Arrivata quindi sul luogo del primo ritrovamento, è riuscita a portare in salvo anche la seconda coppia di cuccioli, entrambi maschi. Hanno ricevuto tutte le cure necessarie presso il Camino Pet Hospital. Tutti i cuccioli salvati sono stati sottoposti a controlli completi e sono stati subito autorizzati all’adozione. La cagnolina incinta, chiamata in seguito Delani, è stata data subito in affidamento per avere i suoi cuccioli, mentre i suoi fratelli Addison, Sylvester e Hunter, hanno potuto riunirsi a lei una volta per tutte alla clinica veterinaria.