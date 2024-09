Trovata citazione di Barbara d’Urso: “Da lei è successo un caos”

Durante un’intervista a “Verissimo”, Gerardina Trovato ha affrontato il suo controverso rapporto con la madre e i problemi che ha vissuto. Ha ricordato il suo intervento a “Live Non è la d’Urso” nel 2020, esprimendo che alcuni dettagli non erano stati chiariti, soprattutto riguardo alle affermazioni della madre. Ha rivelato che, nonostante le difficoltà, la madre le è sempre stata vicina, ma la loro relazione è sempre stata segnata da conflitti e incomprensioni.

Gerardina ha parlato di uno specifico episodio in cui, durante l’intervista, la madre aveva un avvocato che sosteneva che l’avesse sempre aiutata, ma la cantante non è riuscita a comunicare il suo riconoscimento aiuto materno, rimanendo bloccata su altre frasi e scambiando le intenzioni. Ha espresso il desiderio di non avere avvocati in studio, ma il dialogo si è rapidamente complicato.

Il tema del sostegno economico e della recente eredità è emerso chiaramente, poiché Gerardina ha narrato come, dopo la morte della madre e grazie al lavoro del padre, sia riuscita a risollevarsi. Attualmente vive in un appartamento a Modica, una condizione che giudica soddisfacente.

La cantante ha ricordato di aver affrontato momenti molto bui, ammettendo di essere caduta in difficoltà economiche, al punto da vivere grazie all’assistenza di amici e alla Caritas. Ha condiviso che la madre l’ha denunciata per aver sperperato il suo patrimonio in eccessi vari, come droga e vestiti, mentre insisteva sul fatto che la madre ha sempre nascosto la verità. Gerardina ha sottolineato di sentirsi ora in un perfetto equilibrio psicofisico, grazie all’aiuto di persone leali, dicendo di avere solo 80 euro a disposizione attraverso la Caritas.

Le sue parole di oggi contraddicono quello che aveva espresso quattro anni fa, sottolineando i cambiamenti e le sfide affrontate durante questo difficile percorso. Nonostante tutto, sembra aver trovato una nuova forza e un rinnovato equilibrio, sostenuta dalla solidarietà e dall’affetto delle persone a lei vicine. La sua testimonianza evidenzia una complessa dinamica familiare e personale, alimentata da malintesi e difficoltà emotive.