Trova Tutto: Apple AirTag Tracker

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €26.82
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Apple AirTag
Scopri la libertà di trovare tutto con Apple AirTag
Tieni d’occhio e trova facilmente le tue cose nell’app “Dove sono”, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. L’AirTag si configura in un attimo: un tap e si connette al tuo iPhone o iPad.
Trova tutto con facilità
Per trovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida esattamente al punto dove si trova il tuo AirTag (su iPhone 11 e successivi). I vantaggi pratici di AirTag sono:
- Puoi localizzare il tuo AirTag anche quando è lontano, grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già connessi in tutto il mondo alla rete “Dove sono”
- Puoi attivare la modalità “Smarrito” sull’AirTag per ricevere automaticamente una notifica quando sarà rilevato da un dispositivo nella rete “Dove sono”
Sicurezza e privacy
Nella rete “Dove sono”, tutte le comunicazioni avvengono in modo anonimo e crittografato, per proteggere la tua privacy. I dati e la cronologia della posizione non vengono mai archiviati sull’AirTag. La batteria dura più di un anno e può essere sostituita, e l’AirTag resiste all’acqua e alla polvere (certificazione IP67).
Acquista il tuo Apple AirTag oggi e scopri la libertà di trovare tutto!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.82 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple AirTag Scopri la libertà di trovare…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.95 - €108.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Beats Solo 4 Wireless Bluetooth…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.99 ⭐ Valutazione: / 5 WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine Cellar,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.11 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for Dog…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €21.50 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Women's Elastic Jegging without Zip with…