Trova Tutto: Apple AirTag Tracker

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €26.82

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Apple AirTag

Scopri la libertà di trovare tutto con Apple AirTag

Tieni d’occhio e trova facilmente le tue cose nell’app “Dove sono”, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. L’AirTag si configura in un attimo: un tap e si connette al tuo iPhone o iPad.

Trova tutto con facilità

Per trovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida esattamente al punto dove si trova il tuo AirTag (su iPhone 11 e successivi). I vantaggi pratici di AirTag sono:

Puoi localizzare il tuo AirTag anche quando è lontano, grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già connessi in tutto il mondo alla rete “Dove sono”

Puoi attivare la modalità “Smarrito” sull’AirTag per ricevere automaticamente una notifica quando sarà rilevato da un dispositivo nella rete “Dove sono”

Sicurezza e privacy

Nella rete “Dove sono”, tutte le comunicazioni avvengono in modo anonimo e crittografato, per proteggere la tua privacy. I dati e la cronologia della posizione non vengono mai archiviati sull’AirTag. La batteria dura più di un anno e può essere sostituita, e l’AirTag resiste all’acqua e alla polvere (certificazione IP67).

Acquista il tuo Apple AirTag oggi e scopri la libertà di trovare tutto!