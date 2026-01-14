Trova Tutto: Apple AirTag Tracker

15.4 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €26.82

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Apple AirTag

Scopri la libertà di trovare tutto con Apple AirTag

Tieni d’occhio e trova facilmente le tue cose nell’app “Dove sono”, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. L’AirTag si configura in un attimo: un tap e si connette al tuo iPhone o iPad.

Trova tutto con facilità

Per trovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida esattamente al punto dove si trova il tuo AirTag (su iPhone 11 e successivi). I vantaggi pratici di AirTag sono:

  • Puoi localizzare il tuo AirTag anche quando è lontano, grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già connessi in tutto il mondo alla rete “Dove sono”
  • Puoi attivare la modalità “Smarrito” sull’AirTag per ricevere automaticamente una notifica quando sarà rilevato da un dispositivo nella rete “Dove sono”

Sicurezza e privacy

Nella rete “Dove sono”, tutte le comunicazioni avvengono in modo anonimo e crittografato, per proteggere la tua privacy. I dati e la cronologia della posizione non vengono mai archiviati sull’AirTag. La batteria dura più di un anno e può essere sostituita, e l’AirTag resiste all’acqua e alla polvere (certificazione IP67).

Acquista il tuo Apple AirTag oggi e scopri la libertà di trovare tutto!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

