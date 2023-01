Trova la sua tomba in un attimo: l’amore trascende la morte

Il cane trova la tomba del suo papà umano senza sapere dove fosse e il tutto è stato ripreso e pubblicato su TikTok – VIDEO.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e ogni giorno, grazie ai social network, ne abbiamo la prova. Un video pubblicato su TikTok è diventato virale in tempo record e mostra un cane che riesce a trovare la tomba del suo papà umano senza sapere dove fosse collocata. Un gesto incredibile e sorprendente che ha commosso il web intero.

Il cane trova la tomba del suo defunto papà umano – VIDEO

Il video è stato condiviso da Camille Griffith, @camillegriffith, e mostra un golden retriever che cammina verso un albero. Il messaggio sovrapposto al video recita: “Il mio cane è corso dritto alla tomba del mio ragazzo e del suo papà umano senza essere mai stato qui prima“. Il video è riuscito a raggiungere i 2.5 milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Anche i cani possono soffrire e questo video ne è la prova. Gli esperti hanno affermato che i cani sono effettivamente in lutto quando perdono un compagno di vita (sia esso un cane o un umano). Il lutto si riflette in cambiamenti nel loro comportamento quotidiano, come dormire di più, avere meno appetito e diventare svogliati.

Tuttavia, i cani, la cui mente è all’incirca equivalente a quella di un bambino umano di età compresa tra i due e i tre anni, probabilmente non hanno l’intelligenza necessaria per comprendere la permanenza della morte, ha dichiarato il professore di psicologia dell’Università della British Columbia. “Prima dei cinque anni circa, i bambini non capiscono alcuni concetti fondamentali sulla morte, e la cosa principale che non capiscono è che la morte è irreversibile“, ha spiegato l’esperto.

Attraverso l’olfatto il tenero cane è riuscito a trovare il suo papà e ha commosso gli utenti di tutto il web. In un commento, che ha ottenuto 7.690 like, un utente ha scritto: “Stava chiamando per lui incredibile! Invio di amore e preghiere“. Altre persone hanno espresso le loro condoglianze e si sono stretti intorno al dolore del cucciolo.