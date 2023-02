Trova il suo bimbo e il gatto a guardare nel bidone: era nascosto video

Un donna ha trovato il suo gatto e suo figlio intenti a guardare in un bidone: all’interno era nascosto un piccolo animaletto che i due volevano catturare collaborando insieme.

Animali domestici e bambini, si sa, sono spesso imprevedibili. A seconda del temperamento, ognuno di loro potrà escogitare piani per mettere a soqquadro la casa o trovare nascondigli perfetti per i suoi giochi. A ogni modo sapranno essere semplicemente adorabili, soprattutto quando decideranno di collaborare insieme. Sarà per questo che un video che ritrae un bambino insieme al gatto di casa intenti a guardare all’interno di un bidone è diventato letteralmente virale sul web, appassionando milioni di utenti. Come scrive la mamma del bambino in una didascalia al filmato condiviso sui social, micio e bimbo sono davvero imprevedibili in particolar modo quando decidono di “complottare” insieme.

Gatto e bambino complici nella cattura di un povero topolino: scoperti mentre erano intenti a guardare nel bidone – VIDEO

Sulla sua pagina personale TikTok, Annie Sais (@Annie Sais) ha deciso di condividere con la sua comunità virtuale la scoperta che aveva appena fatto. Il suo adorabile bambino di un paio di anni e il bellissimo micione dal manto arancione tigrato vengono spesso sorpresi mentre mettono a punto il loro piani. Il video che ha ricevuto milioni di visualizzazioni li mostra mentre sono intenti guardare dentro al secchio di casa, assicurandosi che niente esca dal suo interno.

Il filmato testimonia il momento in cui la mamma si avvicina ai due e chiede loro cosa stiano facendo. In un modo dolcissimo il bimbo le risponde che stanno controllando che nessuno esca. La donna guarda all’interno del secchio e vede un piccolo topolino di campagna, rannicchiato e spaventato. Come hanno commentato gli utenti di TikTok, sembra quasi che alle parole del bambino il gatto annuisca soddisfatto mentre il povero topino osservi la donna come per chiederle di allontanare quei due pericolosi esseri viventi.

@anniesais “Theres a mouse in there”…Partners in crime! #toddlersoftiktok #mouse #ohno #beingamombelike ♬ original sound – Annie Sais

Ormai colti sul fatto, il gatto e il bambino hanno dovuto rinunciare alla cattura del topolino, che è stato tratto in salvo dalla donna. Il felino e il cucciolo umano sono quindi tornati alle loro attività, complottando insieme e architettando il loro prossimo piano che sicuramente farà impazzire la loro mamma. Di certo in una casa in cui animali domestici e bambini crescono insieme nessun membro della famiglia né alcun ospite (compresi topolini che capitano saltuariamente in visita) si annoieranno mai. (di Elisabetta Guglielmi)