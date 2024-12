Trova 49 milioni di euro e li restituisce: “Neanche un grazie”

A Lecce, Andrea Guido, assessore comunale alle Politiche ambientali, ha fatto un incredibile ritrovamento: un assegno circolare di 49 milioni di euro abbandonato per strada, precisamente in viale Francesco Lo Re. Inizialmente, Guido ha pensato che fosse uno scherzo, ma una volta constatato il valore, ha capito la realtà della situazione. Dopo aver riflettuto, ha deciso di contattare il corriere ‘Mail Boxes etc.’ per risalire al legittimo proprietario dell’assegno, dato che il corriere conosceva il cliente a cui apparteneva. Nel frattempo, il proprietario, un imprenditore edile salentino, era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell’assegno.

Grazie alla collaborazione tra l’assessore e il corriere, Guido ha potuto restituire l’assegno al negozio, dove è stato custodito, fino al ritorno dell’imprenditore, che finalmente ha riavuto il suo denaro. Nonostante il lieto fine della vicenda, i due non si sono ancora incontrati, e l’assessore ha dichiarato di non aver ricevuto alcun ringraziamento per la sua azione.

Guido ha sottolineato l’importanza del suo ruolo, affermando che il suo compito è risolvere i problemi dei cittadini. Ha espresso soddisfazione nel vedere che i soldi ritrovati saranno utilizzati per investimenti nelle strutture ricettive di Lecce, contribuendo allo sviluppo turistico della città. Questo evento ha dimostrato che, nonostante le difficoltà economiche, Lecce è ancora in grado di attirare capitali e di crescere.

Allo stesso tempo, l’assessore ha rivelato di sentirsi felice per il proprietario dell’assegno, poiché ora potrà dormire sonni tranquilli, consapevole di aver recuperato una somma così ingente. Tuttavia, ha notato con una certa amarezza la mancanza di gratitudine da parte dell’imprenditore, il quale non ha ancora fatto una telefonata di ringraziamento per il gesto compiuto. Nonostante questo, Guido resta fiducioso che la storia avrà un buon impatto non solo sul legittimo proprietario, ma anche sull’intera comunità leccese, in quanto i fondi resteranno sul territorio e favoriranno lo sviluppo locale.