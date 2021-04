TORNARE A una vita normale, dopo l’infarto, è fortemente consigliato. Ma bisogna ricordare che, in termini di attività lavorativa, affannarsi nell’attività professionale può nascondere dei rischi, specie se è fisicamente pesante. A segnalare il problema è una ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Laval, che indica un’associazione (non quindi una correlazione, ovvero un rapporto preciso causa-effetto) tra il superamento delle 55-60 ore lavorative a settimana e il rischio di sviluppare un nuovo evento coronarico, in confronto a chi si limitava alle canoniche 35-40 ore per settimane.

La ricerca

In particolare, si è visto che esiste un aumento del rischio lineare quando si superano le 40 ore a settimana e che gli effetti negativi sarebbero concentrati soprattutto nei primi anni di ripresa dell’attività dopo l’attacco cardiaco, in particolare se il lavoro è particolarmente faticoso. Lo studio, coordinato da Xavier Trudel, è pubblicato sul Journal of American College of Cardiology ed indica chiaramente che chi ha avuto un infarto ha rischi aumentati di andare incontro ad un nuovo infarto o ad angina instabile, anche dopo l’aggiustamento dei dati per i vari fattori confondenti. E non si tratta di un problema di poco conto visto che la probabilità di sviluppare nuovi eventi nei sei anni di osservazione sarebbe quasi raddoppiata. L’indagine ha preso in esame poco meno di mille persone con meno di 60 anni, che dopo l’infarto hanno messo in programma di riprendere la loro attività. Solo il 10 per cento del campione è rappresentato da donne.

Durante il periodo di osservazione poco più di una persona su cinque è andata incontro a un secondo attacco cardiaco. La tendenza a “fare gli straordinari” è risultata più forte tra i giovani e tra coloro che avevano stili di vita non proprio salutari, per la presenza di fattori di rischio come fumo e sedentarietà. Un ruolo importante sarebbe giocato anche dallo stress nell’attività professionale. Il consiglio degli esperti è semplice: oltre a programmare un percorso di riabilitazione cardiovascolare, appare importante considerare anche l’attività lavorativa e il “peso” del lavoro nel programmare il futuro della persona che ha avuto un infarto, al fine di migliorare la prognosi futura della cardiopatia.

Attenzione allo stile di vita

“Lavorare stanca” non è soltanto il titolo di una poesia di Cesare Pavese, una poesia che ci invita a condividere il cammino con qualcuno che ci stia accanto – commenta Claudio Cuccia, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Lavorare stanca proprio, e chi dal lavoro si lascia sopraffare, mette a repentaglio la salute. Non stupisce quindi la ricerca canadese, che mostra raddoppiato il rischio di avere un altro infarto se ci si concede troppo al lavoro dopo un primo evento ischemico”. Ma come si spiega questo fenomeno? E Cosa significa lavorare più di 55 ore la settimana rispetto a chi, di ore, concede al lavoro soltanto il giusto? “Significa probabilmente non tener conto dello stile della propria vita, significa dar credito a un obiettivo soltanto, il lavoro, magari il successo, dimenticando di rincorrere quegli altri fattori che migliorano la sopravvivenza, quali una dieta attenta, una attività fisica quotidiana, l’interruzione del fumo, il riguardo all’assunzione precisa dei farmaci, il controllo del peso, il porre argine all’ansia, allo stress, alla depressione – riprende l’esperto.

Avere un infarto lascia il segno, e non solo sul muscolo cardiaco, ma anche nella mente, una mente che rischia di rimuovere l’angoscia pensando ad altro. E quell’altro può essere ‘soltanto’ il lavoro. L’esperienza canadese andrà letta nei dettagli, ma il senso del messaggio è quello di riconsiderare il nostro cammino, e se per Pavese il destino dell’uomo contemporaneo è la solitudine, questo non dev’esserlo per chi ha sofferto di un infarto (e naturalmente per nessun altro!): è noto da tempo che percepire il cosiddetto supporto sociale, ovvero sentir vicina la famiglia, frequentare il proprio medico, considerare l’ospedale come un luogo amico, tutto ciò riduce le probabilità di incorrere in un nuovo episodio di ischemia cardiaca: significa pensare a se stessi e far proprio l’augurio senecano “vindica te tibi”. È necessario riconquistare il tempo, insomma, e perché no, ‘rubandone’ un poco anche al lavoro”.